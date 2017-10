Ovadba: uslužbenec naročal kolčne proteze, goriška zdravstvena ustanova oškodovana za 138.000 evrov

(Foto: Thinkstock)

S PU Nova Gorica so sporočili, da so končali preiskavo, v sklopu katere so preiskovali sum, da je v eni od zdravstvenih ustanov na Goriškem od leta 2012 do 2015 prihajalo do nepravilnosti pri naročanju kolčnih protez.

Kriminalisti so preiskovali več osumljencev - od sodelavcev javnega zavoda do potencialnih dobaviteljev. Opravili so razgovore in zasegli dokumentacijo. Prav tako so opravili izračune cen kolčnih protez na trgu v Sloveniji v tistem času.

Zdaj so zoper eno osebo podali kazensko ovadbo. Kot pravijo, jo utemeljeno sumijo oškodovanja javnih sredstev. Kot so ugotovili, naj bi namreč javni uslužbenec v postopku naročanja - javnega naročila - zavestno kršil predpise zakona o javnem naročanju in pravilnik o javnem naročanju, ki opredeljujeta zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi in tako omogočil negospodarno uporabo teh sredstev.

Ugotovili so, da je bila dejansko ocenjena vrednost javnega naročila glede na primerljive podatke posameznega izdelka previsoka za od 10 do 48 odstotkov. Posledično je bilo v obravnavenem obdobju za naročene artikle plačano 555.000 evrov, javni zavod pa naj bi bil oškodovan za 138.000 evrov.

Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena kazen od tri do pet let zapora z denarno kaznijo.