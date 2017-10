Oven napadel lastnico kmetije, zaradi poškodb je umrla

Za posledicami napada ovna na kmetiji na Kozjem vrhu nad Dravogradom je umrla 74-letna lastnica kmetije. Pri ogledu kraja napada so policisti iz Radelj ob Dravi ugotovili, da je žensko okoli 9. ure napadel oven, ki je prišel iz ograde in se je po napadu vrnil k ovcam. Lastnica kmetije je v napadu dobila hude poškodbe glave in zlom reber.

Zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, od tam pa s helikopterjem v mariborski klinični center, kjer je tudi umrla, so sporočili s Policijske uprave Celje.