Oven napadel že drugič, veterinar odredil njegov zakol

Po napadu ovna na 74-letno lastnico kmetije, ki je zaradi hudih poškodb glave in zlomljenih reber umrla, strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti previden tudi z domačimi živalmi. Te so lahko, prav tako kot divje, agresivne in napadalne. Sploh recimo če jih - kar velja pogosto za sprehajalce - izzivajo.