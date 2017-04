Padec usoden za pohodnico na Dolu pri Hrastniku

Na Dolu pri Hrastniku je pohodnica padla po skalah. Aktivirani so bili ekipa NMP Hrastnik, gasilci PGD Dol pri Hrastniku in policija PP Hrastnik.

Kljub hitremu posredovanju je pohodnica umrla. Gasilci so nudili pomoč z osvetljevanjem območja in prenosom ponesrečene osebe s kraja nezgode, je sporočila Uprava za zaščito in reševanje.