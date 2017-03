Pes obnemogel v vročem avtomobilu, kljub pomoči gasilcev je poginil

Na parkirišču na Rudniku v Ljubljani je občanka opazila avtomobil, ki je bil parkiran na soncu, v njem pa je bil že dlje časa sam obnemogel pes. Poklicala je pristojne službe, saj jo je zaskrbelo za dobrobit psa.

Na kraj so prišli policisti in gasilci. Slednji so s tehničnim posegom psa pasme nemški bokser rešili iz vročega avtomobila, vendar pa je pes kljub njihovemu posredovanju poginil. Kadaver so odpeljali na Nacionalni veterinarski inštitut, kjer bodo opravili obdukcijo, da bi ugotovili, kaj je vzrok za pogin. Policisti medtem zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanje.