Pes se je strgal in napadel 64-letnika, ki je hudo poškodovan 

V petek popoldne je pes, kot smo že poročali, v Hrastniku napadel človeka in ga poškodoval. Policija je danes poslala več podrobnosti o dogodku.

Po do zdaj zbranih obvestilih je policija ugotovila, da se je pes pasme staford, ki je bil privezan ob drevo na vrtu stanovanje hiše strgal in napadel 64-letnega občana, ki je šel takrat mimo hiše s svojim psom. Pes, ki ga je imel v lasti 35-letni občan, je 64-letnika huje poškodoval po rokah, a k sreči moški ni v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Napad so poskušali preprečiti oziroma odvrniti tudi mimoidoči občani, a se pes ni in ni umiril. Do končno so ga umirili policisti, ki so bili primorani uporabiti strelno orožje in so psa pokončali.

64-letnika so odpeljali v splošno bolnišnico Trbovlje, kjer so mu nudili pomoč, nato so ga premestili v celjsko bolnišnico.

Za kadaver psa je poskrbel higienik, o dogodku pa je bila obveščena tudi veterinarska inšpekcija, so še dodali na PU Ljubljana.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo tudi danes, preiskava poteka v smeri podanih sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.