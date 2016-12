Petarde metali v bližini vrtca ter med ljudi, policija zasegla 500 kosov pirotehnike

Kljub številnih opozorilom so policisti v preteklih dneh zasegli večje količine pirotehnike. Ob 13. uri bomo na 24ur.com prenašali v živo izjavo policistov PU Ljubljana na temo zasežene večje količine pirotehničnih izdelkov.

Gorenjski policisti so konec tedna sprejeli več prijav o

nevarni rabi pirotehnike. Skupina otrok naj bi petarde v Kraju metala blizu vrtca in pred ljudi, na Šenturški gori naj bi se pirotehnika množično uporabljala med praznovanjem, v Radovljici naj bi neznani uporabnik petardo prijavitelju vrgel pod noge, prijave kršitev pa so policisti obravnavali še na Šucevi ulici v Kranju, na Jesenicah in v Ševljah, kjer je bilo močnejše pirotehnično sredstvo vrženo v smetnjak, kar je povzročilo manjše razdejanje, so sporočili s PU Kranj.

Učinek in zabava sta predvsem za mlade bistveno pomembnejša kot varnost ali karkoli drugega. (Foto: Thinkstock)

Vse to kaže na objestno rabo pirotehnike in povzročanje nevarnih situacij, ki imajo lahko in so že imele resne posledice, zato je tako početje prepovedano in nevarno, zabava nekoga pa se lahko in se tudi za marsikoga že je končala z zelo slabo in grozljivo življenjsko izkušnjo. Zadnji zelo hud primer se je zgodil pred tednom dni, ko je pirotehnila eksplodirala v rokah 14-letnika in ga tako hudo poškodovala, da je ostal brez obeh rok, prav tako ima poškodovan sluh in vid.

14-letniku so morali amputirati obe roki v predelu zapestja. (Foto: UKC Ljubljana)

V dogodku, kjer je bila povzročena materialna škoda policisti preverjajo tudi znake kaznivega dejanja.

V še dveh primerih so policisti v Tržiču in na Jesenicah zasegli okoli 500 kosov nedovoljene pirotehnike, kar sta letos samo dva od mnogih zasegov pri mladoletnikih, ki sodijo v kategorijo najpogosteje poškodovanih uporabnikov pirotehnike.

Policisti še opozarjajo, da je pri toliko zasegih in prijavah

kršitev več kot očitno, da sta učinek in zabava predvsem za mlade bistveno bolj pomembna kot varnost ali karkoli drugega.

