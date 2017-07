Petčlanska družina z mladoletnimi otroki v požaru ostala brez vsega

V Drbetincih v Slovenskih Goricah je v torek okoli 11.45 ure izbruhnil požar na stanovanjski hiši. Ogenj se je nato razširil še na gospodarsko poslopje. Obe stavbi sta pogoreli. Gasilci so požar pogasili. Materialna škoda po nestrokovnih oceni znaša okoli 30 tisoč evrov.

Prve okoliščine so kazale na to, da gre za požig, so zapisali v Policijski upravi Maribor. Preiskavo so zato prevzeli mariborski kriminalisti, vodil jo je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča na Ptuju, prisotna pa je bila tudi okrožna dežurna državna tožilka. Po ogledu kraja požara ob pomoči kriminalističnih tehnikov in z zbiranjem obvestil so sum ovrgli in ugotovili, da je požar povzročila napaka na električni napeljavi. Tujo krivdo so s tem izključili, policisti pa bodo na pristojno tožilstvo podali poročilo.

V požaru je brez doma ostala petčlanska družina s tremi mladoletnimi otroki, so sporočili iz Občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Družina je izgubila popolnoma vse. Občina jim je že priskočila na pomoč in bo zagotovila strojna dela za ureditev sanacije pogorišča in uredila odvoz vsega odpadnega gradbenega materiala.

Občina priskočila na pomoč

Da bi pomagali nesrečni družini, so na Rdečem križu odprli račun, na katerem bodo zbirali denar, prav tako pa bodo kmalu donacije zbirali tudi prek SMS sporočil, o tem pa bodo javnost obvestili prek občinske spletne strani.

Podatki za nakazilo denarja:

Namen: POMOČ PO POŽARU – družina Pečar

TRR: SI56 0420 2000 0348 846

SKLIC: SI00 245 117

Območno združenje Rdečega križa Ptuj

Natašina pot 1A

2250 Ptuj