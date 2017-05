Pijan 24-letnik trčil v avtobusno postajo in pobegnil

Trebanjski policisti so bili sinoči, ob 21.30 uri obveščeni o prometni nesreči v Račjem Selu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v avtobusno postajališče in odpeljal s kraja.

Na podlagi opisa vozila so policisti 24-letnega povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,24 miligramov alkohola (2,58 g/kg).

Policisti so moškemu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.