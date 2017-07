Pijan Mehičan brez kontrole nad vozilom divjal po mestu in ogrožal življenja vseh okoli sebe

Možakar iz Mehike je dolgo popival, nato pa se je usedel za volan. Potniki avtomobila za njim so prestrašeni njegovo vožnjo posneli in klicali policijo. Pijanec za volanom se ni hotel ustaviti, policistom je na koncu le uspelo. Pridržali so ga do streznitve. K sreči jo je skupila le pločevina.