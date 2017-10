Pijan namesto lisice obstrelil lovskega kolega, čaka ga kazenska ovadba

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so v nedeljo dopoldne obravnavali kaznivo dejanje zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Člani Lovske družine Podčetrtek so izvajali skupni lov na malo divjad. Med pogonom je 32-letni lovec cev orožja pomaknil preveč proti lovcem in sprožil proti lisici. Pri tem je s šibrami v levo nogo zadel 70-letnega lovca, ki je bil lažje poškodovan. Zaradi lova pod vplivom alkohola in suma storitve kaznivega dejanja so mu policisti zasegli orožje, po vseh zbranih obvestilih pa ga bomo kazensko ovadili.