Pijan policiste opozarjal na alkoholiziranost voznika pred sabo

O nezanesljivi vožnji voznika rumenega kombija pred sabo, v smeri Malenc in nato proti Grosupljem, je policiste včeraj obvestil moški, ki je policista operaterja nato sproti obveščal o smeri vožnje, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Slika je simbolična. (Foto: POP TV)

Oba sta nato vožnjo nadaljevala nazaj v smeri Ljubljane, med pogovorom pa je policist operater zaznal, da bi lahko bil vinjen tudi prijavitelj. Policisti so voznika kombija zaustavili na Litijski cesti, pri čemer so ugotovili, da je dejansko vozil pod vplivom alkohola (1,10 mg/l). Kršitelju so odvzeli prostost in ga pridržali.

Prav tako pa so policisti opravili postopek s prijaviteljem, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je tudi sam vozil pod vplivom alkohola (0,71 mg/l). Prepovedana mu je bila nadaljnja vožnja. Zoper oba bodo policisti podali obdolžilni predlog.

S cliom opit divjal v okolici Litije

Sicer pa so policisti PU Ljubljana včeraj obravnavali tudi 52-letnega voznika srebrnega renault clia, ki je v naselju Šmartno pri Litiji z objestno vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti, ki so voznika izsledili in zaustavili v Litiji, so ugotovili, da je 52-letnik med vožnjo iz Šmartnega proti Litiji zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal prijavitelj. Da bi se izognil trčenju, je ta moral sunkovito zavreti.

Voznik clia je nato agresivno vožnjo nadaljeval po Šmartnem, pri čemer je nepravilno prehiteval in vozil na prekratki varnostni razdalji. Vozniku je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo, odrejen pa mu je bil tudi strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, ob tem pa naprošajo vse udeležence, ki so bili kakorkoli udeleženi oziroma ogroženi z vožnjo kršitelja, da to sporočijo na njim najbližjo policijsko postajo ali PP Hrastnik na številko 03/568-34-60 ali interventno številko 113.