Pijan tovornjakar s polpriklopnikom prehiteval drugo tovorno vozilo

Voznik tovornega vozila je prehiteval drugo tovorno vozilo, kjer je to prepovedano. (Foto: iStock)

Murskosoboški policisti so v soboto ustavili voznika vlečnega vozila s pripetim polpriklopnikom, ker je prehiteval drugo tovorno vozilo.

Policisti so med postopkom ugotovili, "da je 45-letni državljan Madžarske vozil skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega vozila in polpriklopnega vozila po avtocesti iz smeri Lendave proti Murski Soboti". Čeprav je na tem odseku s prometno signalizacijo prehitevanje s tovornim vozilom prepovedano, je tovornjakar prehiteval drugo tovorno vozilo. To je opazila policijska patrulja, zato je tovornjakarja ustavila na počivališču Murska Sobota–Sever. Ker je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili alkotest.

Alkotest je pokazal 1,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Madžara so zato pridržali, izrekli pa so mu tudi kazen v višini 1500 evrov in 18 kazenskih točk.