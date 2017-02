Pijan vozil brez vozniškega dovoljenja, ki ga je izgubil, ko je pijan skozi naselje vozil s hitrostjo 85 km/h

Gorenjski policisti so imeli ta vikend polne roke dela s pijanimi vozniki, pojasnjuje tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Eden je vozil celo z zaledenelimi stekli. Več voznikov so testirali z alkotestom in pri 15. ugotovili povišano stopnjo alkohola. Pet voznikov pod vplivom alkohola so iz prometa izločili policisti v Kranju, štirim so vožnjo prepovedali gorenjski prometni policisti, po dva so izločili blejski in škofjeloški policisti, vsak po enega pa še policisti v Kranjski Gori in Radovljici.

Voznika začetnika vozila pijana; eden od voznikov že leta 2015 izgubil dovoljenje, ko je vozil pijan

Kot opozarja policija, je bila vsaka od teh voženj nevarna. Pri nekaterih voznikih so se vrednosti alkohola gibale tudi blizu dveh promilov, najbolj pa izstopajo štirje primeri. V dveh primerih je šlo za vožnjo pod vplivom alkohola dveh voznikov začetnikov (0,08 in 0,37 mg/l), en voznik je z 0,58 mg/l alkohola avtomobil vozil z zaledenelimi stekli, še eden pa je avtomobil z 0,70 mg/l vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ta voznik je dovoljenje izgubil že leta 2015, ko je z avtomobilom pod močnim vplivom alkohola (0,72 mg/l) skozi naselje vozil s hitrostjo 85 km/h.

Policija še pravi, "da tako početje nedvomno kaže na neskrben odnos nekaterih voznikov do drugih udeležencev v prometu in povzroča vrsto nevarnosti, ki se med drugim kažejov prehitri in nezanesljivi vožnji, vožnji po napačni strani oziroma smeri vožnje, na neustrezni varnostni razdalji, v počasnih reakcijah ipd. Vse to je izzivanje nevarnosti in povzroča nesreče, mnoge s hudimi posledicami."