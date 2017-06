Piran: 37-letnik in 39-letnik, oba odvisnika, več mesecev kradla po hotelih, podjetjih, stanovanjih

(Foto: Blaž Garbajs)

V Piranu so na prste stopili 37-letniku in 39-letniku, ki sta od marca do junija letos vdirala v različna poslopja in kradla vrednejše stvari. Kot so sporočili s PU Koper, sta oba odvisnika od prepovedanih drog, vlamljala pa sta na območju Pirana in Portoroža. Obema je bila odvzeta prostost, pri njiju pa so opravili hišno preiskavo. Zaseženi so bili različni dokazi, našli pa so tudi številne ukradene predmete.

Kot pojasnjujejo, sta izvajala priložnostne tatvine v hotelskih kompleksih, poslovnih objektih in stanovanjskih hišah. Ukradenih je bilo več tehničnih predmetov, umetniške slike in gotovina. Pri enem vlomu v stanovanjsko hišo sta storilca oškodovala lastnika za najmanj 15.000 evrov.

Osumljena so policisti s kazensko ovadbo za sedem kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin in kazensko ovadbo Policijske postaje Izola za eno kaznivo dejanje tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za 37-letnika odredil pripor. Ta je bil namreč zaradi storitve istovrstnih kaznivih dejanj že večkrat obsojen na zaporne kazni, zadnjo štiriletno zaporno kazen je prestal februarja 2017, ko je bil spuščen na prostost.

Policija je še potrdila, da je 37-letni Pirančan eden najpogostejših povratnikov. “Policisti so za dokazovanje kaznivih dejanj vložili veliko truda,” pravi Anita Leskovec, predstavnica PU Koper.

“Glede na to, da smo pred turistično sezono, ko se vsako leto soočamo z večjim obsegom obravnavanih dogodkov in kaznivih dejanj, so piranski policisti s konkretno preiskavo preiskavo naredili velik korak k preprečevanju nadaljevanja izvrševanja serijskih kaznivih dejanj,” je prepričana.