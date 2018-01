Pirotehnika povzročila precej požarov, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prehod iz starega v novo leto je gasilcem prinesel kar nekaj dela. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je nekajkrat zagorelo v zabojnikih za komunalne odpadke, gorelo pa je tudi na prostem, predvsem živa meja. Zaradi poškodbe s pirotehničnimi sredstvi so eno osebo prepeljali v bolnišnico, ogenj je zajel tudi nekaj gospodarskih objektov.

"Včeraj okoli 19. ure zvečer je v Mojstrani petarda poškodovala dve okni na stanovanjski hiši, danes ponoči pa je zelo verjetno zaradi nepravilno odložene uporabljene pirotehnike (baterij) na območju Železnikov zagorel starejši kozolec," je sporočil Bojan Kos Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti o tem še vodijo postopka.

Nesreča s pirotehničnimi sredstvi se je ob polnoči zgodila v Ojstriški vasi v občini Tabor. Poškodovano osebo je na kraju nesreče oskrbel zdravnik, reševalci pa so jo prepeljali v celjsko bolnišnico.

Za gasilci na Gasilski brigadi Maribor je mirna noč, so pojasnili, medtem ko so imeli njihovi kolegi v Ljubljani nekaj več dela. Posredovali so v štirih intervencijah, predvsem zaradi požarov pirotehničnih sredstev v komunalnih zabojnikih. Malo pred 2. uro pa so posredovali tudi v prometni nesreči osebnega vozila na južni ljubljanski obvoznici pri počivališču Barje. Poškodovanih ni bilo.

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah so po podatkih uprave za zaščito in reševanje malo po polnoči zagorele bale sena v gospodarskem poslopju. Požar so pogasili gasilci, vzrok požara in višino gmotne škode pa ugotavljajo pristojne službe. V naselju Dolenja vas v občini Železniki je zagorel kozolec. Gasilci so požar pogasili, objekt zalili z vodo in na prosto iznesli del skladiščenega lesa. Kozolec je zagorel tudi v občini Trbovlje, v naselju Gabersko. Že pred prihodom gasilcev so ga pogasili domačini.

Na Ptuju je zagorela živa meja. (Foto: Bralec Jan)

Število požarov po polnoči naraslo

Število požarov na prostem pa se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje povečalo po polnoči, ko so številni proslavili prihod novega leta s pirotehniko. V občinah Celje, Makole in Starše je zagorelo nekaj metrov žive meje. Ciprese so zagorele tudi v občini Trbovlje in na Ptuju. Suha trava v bližini stanovanjskih objektov pa je na površini okoli 120 kvadratnih metrov zagorela v Zgornjih Pirničah v Medvodah. V Luciji v občini Piran je zagorela palma, a so manjši požar pogasili mimoidoči še pred prihodom gasilcev.

Ponoči je zagorelo tudi več zabojnikov s komunalnimi odpadki, ki so jih gasilci uspešno pogasili. V Novi Gorici se je z dveh gorečih zabojnikov ogenj razširil tudi na osebno vozilo, parkirano v bližini.

Malo pred 2. uro so v kraju Dečno selo v občini Brežice zagoreli gospodarski objekt, kombinirano vozilo in del fasade na stanovanjski hiši. Gasilci so požar pogasili in pregledali s termo kamero ter obvestili pristojne službe.

Še pred začetkom praznovanja prihoda novega leta je okoli 19. ure v nedeljo zagorelo ostrešje barake ob Ulici oktobrske revolucije v Izoli. Gasilci so po podatkih uprave za zaščito in reševanje ogenj hitro omejili in tudi pogasili. Ogenj je uničil okoli deset kvadratnih metrov ostrešja. Okoli 20. ure pa je na Markovcu v občini Koper zagorela baraka v velikosti okoli sto kvadratnih metrov. Gasilci so požar pogasili, a je baraka v celoti pogorela. Poginilo je tudi osem kokoši, poškodovan pa je še zabojnik za komunalne odpadke, ki je stal v bližini.