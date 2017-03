Plaz v francoskih Alpah zasul več smučarjev, žrtev na srečo ni

Plaz v francoskih Alpah se je sprožil na urejenem delu smučišča, žrtev na srečo ni bilo. (Foto: AP)

Nikogar ni pod plazom in reševalci so se že vrnili s kraja dogodka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Več smučarjev je bilo prizadetih, zanje so poskrbeli predstavniki smučišča. Reševalna akcija je stekla takoj, reševalci pa žrtev niso našli," so sporočili.

Plaz se je okoli 10. ure sprožil zunaj urejenega dela smučišča, zasul pa je smučarje, ki so bili na modri, torej lahki progi v spodnjem delu smučišča. Zaradi plazu so zaprli celotno smučišče. Sicer pa so bile pred nesrečo zaradi slabega vremena zaprte številne smučarske proge v Tignesu.

Zaradi obilnih snežnih padavin so stopnjo nevarnosti proženja plazov, ki sicer običajno velja le za neurejene dele smučišč, dvignili na četrto stopnjo na petstopenjski lestvici, je poročala AFP.

Naj spomnimo, da je plaz prav tako v Tignesu 13. februarja letos pod seboj pokopal štiri smučarje, ki so smučali zunaj urejenih prog.