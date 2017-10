Plesen je zopet na pohodu in bolj nevarna, kot si mislimo. Kako ukrepati?

Vrtoglavice, alergije, padec imunitete, težave z dihanjem ali srcem, pa tudi utrujenost, pomanjkanje koncentracije, težave z ravnotežjem, z dihali, nenehno kašljanje in pokašljevanje ter hormonske motnje … Vse to lahko povzroči plesen, nam pove Robert Širnik, direktor razvoja v Mediteranskem inštitutu za monitoring, kjer razvijajo biorazgradljiv izdelek Stop plesen.

Začelo se je obdobje velike vlage v zraku in prve ohladitve, kar ustvarja odlične pogoje za razvoj plesni. Ker pa pravi mraz še ni čisto zares pritisnil in ljudje radi varčujemo na ogrevanju, s tem ustvarjamo še dodatne pogoje za nastanek plesni. Veste, kadar v hladnih mesecih prostora ne ogrevamo, se zaradi hladnega zraka, vlažnost v prostoru poveča in tako pride do pojava kondenzacije na kritičnih mestih, kot so zid za omaro, spodnja stran jogija, toplotni mostovi in severne stene. In posledično se na tistih mestih skoraj zagotovo pojavi plesen. Vsakemu, ki pokliče naš klicni center zato svetujemo, naj letos preventivno nanese naš izdelek Stop plesen povsod, kjer je lani že imel težave s plesnijo. Tako bo preprečil njen ponovni nastanek in si predvsem prihranil čas ter stres, ki ga vsi navadno doživljamo, ko imamo opravka s to nadlogo.

Robert Širnik, direktor razvoja pri projektu Stop plesen

Zakaj plesen nastane in kako se širi?

Primarnih vzrokov za razvoj plesni je lahko več in jih je težko točno določiti. Gre za kombinacijo nepravilne gradbene zasnove, napak pri gradnji posameznih konstrukcijskih elementov ali celotne stavbe, pa tudi nepravilnega prezračevanja in ogrevanja ter tudi neustreznega režima uporabe prostora.

In ko imamo enkrat opravka s plesnijo, je potrebno, da hitro ukrepamo, saj se hitro tudi širi. Prenaša se namreč tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival in se tako lahko zelo hitro razširijo po vseh prostorih. In ko začne plesen resno poseljevati naše domove, pa lahko to postane izjemno nevarno za naše zdravje, pa tudi zdravje naših živali.

Plesen je vseskozi prisotna v našem življenjskem okolju, vendar navadno v omejenih količinah. Ko pa se ustvarijo primerni pogoji, lahko v trenutku izbruhne do nepričakovanih razmer. To trditev rad ponazorim s primerom kruha. Čeprav nikjer v kuhinji ne zaznavate plesni, se bo kruh v nekaj dnevih splesnel, če ga zaprete v nepredušno vrečko. Če pa kruh pustite na zračnem mestu, kjer lahko odda vso odvečno vlago, se bo samo posušil. In popolnoma enako je v naših stanovanjih ali hišah. Plesen je že tam, samo čaka na ugodne pogoje. V ugodnih pogojih se tako, kot kruh v vrečki, tudi stanovanjski objekt v samo nekaj dnevih prekrije s plesnijo.

Tudi majhna količina plesni je zelo nevarna

Kot drug pogost primer pojava plesni, pa rad navajam zamenjavo klasičnih lesenih oken z sodobnimi, ki praktično 100% tesnijo. V več kot 75% se že prvo jesen po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračili, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, ki zelo dobro tesnijo, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje in že smo soočeni s plesnijo. A naj na tem mestu opozorim, da samo občasno prezračevanje pri boju s plesnijo, kot mnogi mislijo, žal ne bo pomagalo.

Tipična črna plesen, ki je nastala kot posledica menjave oken na starejši stavbi

Ker se plesen uspešno in hitro prenaša tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival, se tako lahko zelo hitro razširijo po vseh prostorih. In ko začne plesen resno poseljevati naše domove, pa lahko to postane izjemno nevarno za zdravje, kot sem že omenil. In ravno zato je nujno, da ukrepamo takoj, ko plesen opazimo, oziroma še preden izbruhne.

Kako se trajno rešiti plesni?

Plesni se lahko edino trajno rešimo s sanacijo konstrukcijskih in gradbenih napak, ki jo povzročajo, pri modernih stavbah, ki imajo moderna okna in vrata, pa z vgradnjo prezračevalne naprave, ki ima možnost uravnavanja vlažnosti zraka. Če tega ne moremo storiti, ker smo podnajemniki ali pa nam investicija, ki se giblje od 4.000 do 15.000 evrov v tem trenutku ni sprejemljiva, nam ostanejo samo priročna sredstva za preventivo, s katerimi plesen ves čas zatiramo in tako dosežemo, da nam ne more več škodovati. Ne obstaja razpršilo, premaz, ali tekočina, ki lahko trajno uniči plesen v nekem prostoru, če so tam pogoji za njen razvoj. Lahko pa živo plesen uniči, tako da ni več nevarna za naše zdravje, je pa potrebno ta postopek ponavljati, ko se plesen zopet pokaže

Katera sredstva pa uporabiti?

Priročna sredstva, ki so na voljo na tržišču, so zelo različna, zato svetujem, da smo pri izbiri zelo natančni. Če želite koristiti vašemu zdravju, se je potrebno izogibati vseh tistih, ki vsebujejo klor in klorove spojine, amonijak in pa druge snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali pa vsebujejo hormonske motilce. Treba je namreč vedeti, da visoka koncentracija takih snovi v premazu, ki se v relativno majhni spalnici ves čas sprošča v zrak, lahko zelo resno ogrozi vaše zdravje.

Izbrati je potrebno sredstvo, ki je enostavno za uporabo, ki se nanaša hitro in ne zahteva posebnih postopkov za prezračevanje, pranje ali brisanje.

Spoznajte inovativno sredstvo Stop plesen

Ljudem, ki se soočajo s težavno plesnijo, smo želeli ponuditi izdelek, ki bo visoko učinkovit, ki bo plesen popolnoma uničil, obenem pa poskrbel, da s tem ne škodujemo našemu zdravju in okolju.

In ravno zato smo razvili sredstvo Stop plesen, ki prihaja iz družine izdelkov Powersept. Stop plesen uporablja pri svojem delovanju posebej razvito, švicarsko patentirano obliko stabiliziranega vodikovega peroksida s podaljšanim delovanjem, poleg vsega pa je tudi bio razgradljivo in po delovanju razpade na vodo in kisik.

Naj omenim samo nekaj njegovih številnih prednosti zaradi katerih ga priporočam vsakomur, ki se sooča z nadležno plesnijo;

- že pripravljen za uporabo in deluje takoj po nanosu

- ne razžira dihal in pljuča

- deluje na vseh materialih in pogojih ter ga ni potrebno redčiti z vodo

- med nanosom prostora ni potrebno izolirati

- takoj po na nanosu, prostor lahko uporabljajo otroci, nosečnice in hišni ljubljenčki

- omogoča vidno delovanje. Ko pride v stik s plesnijo, se belo zapeni

- odličen in enostaven za preprečevanje nastanka plesni ali alg tudi na fugah v kopalnici in tuš kabinah, tretirane površine pa so z nanosom sredstva tudi dezinficirane

- ni potrebe po brisanju ali izpiranju in tako tudi ni nevarnosti prenosa plesni ali trosov na neprizadete ali neokužene površine

Stop plesen tako učinkovito prepreči razvoj plesni na kritičnih mestih, uniči tudi obstoječo plesen in prepreči, da trosi plesni krožijo po bivalnem prostoru. Veste, mnogi se nevarnosti plesni niti ne zavedajo, dokler je ne vidijo s prostim očesom, saj je vlaga (kondenz) na steni s prostim očesom pogosto nevidna. Na steklu kondenz takoj opazimo, tudi če ga je čisto malo, na steni pa tega ne zaznamo. A je tudi najbolj tenek sloj kondenza že odlična podlaga za takojšnji razvoj plesni. Zato uporabnikom v jesenskih mesecih, ko že pritisne mraz in se zunanje stene lahko zelo ohladijo svetujemo, naj vsaj enkrat ali pa dvakrat tedensko preventivno razpršijo sredstvo na vsa mesta, kjer samo sumijo, da bi se plesen lahko razvila ali pa se je že, zvišajo pa naj tudi ogrevanje ter redno prezračujejo prostore.

Delovanje izdelka v praksi. Bela pena naznanja, kje vse se plesen nahaja.

100% garancija

Ker v naše izdelke popolnoma zaupamo in verjamemo, pa nudimo tudi 100% garancijo, kar pomeni, da če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi, če ste ga že uporabili in vrnili vam bomo kupnino. To je politika našega podjetja, ki jo sam močno podpiram in zagovarjam, saj nikakor ne želim nikogar zavajati in mu obljubljati rešitev za katere pa se izkaže, da ne pomagajo.

Posebno DARILO za bralce portala 24ur. Vsi, ki kupite kateri koli izdelek Stop plesen v času objave članka, prejmete zraven tudi naš drug izdelek, sredstvo Powersept Potovala doza, ki učinkovito uničuje bakterije, viruse in glivice na koži.

Posebno opozorilo

Bi pa na tem mestu rad še nekaj opozoril, ker opažam, da ljudje pričakujejo, da jim bo naše sredstvo plesen tudi pobelilo oziroma odstranilo. Pogosto od naših uporabnikov slišimo pripombo, da je belilo na osnovi klora delno odpravilo tudi vizualno vidno plesen, naše pa ne. To je seveda res, vendar je treba vedeti, da je belilo plesen samo pobelilo ne pa tudi odstranilo in na mrtvih plasteh plesni se že naslednji dan lahko ponovno začnejo tvoriti nove generacije plesni. Ker pa smo plesen pobelili, tega niti ne zaznamo in tako zmotno menimo, da smo se plesni znebili, v resnici pa smo še vedno izpostavljeni nevarnim sporam, ki se na teh mestih ponovno hitro razmnožijo. Poleg tega pa lahko dolgotrajna izpostavljenost belilu in podobnim derivatom povzroča tudi trajne okvare zdravja. Naš izdelek Stop Plesen, ki pa ne izloča strupenih hlapov in nima neprijetnega vonja, pa plesni ne bo pobelil, še vedno jo boste videli in jo boste morali odstraniti sami, a tako vsaj ne boste imeli zmotnega občutka, da ste se plesni znebili, prav tako pa boste tudi hitro zaznali, če bi se plesen ponovno pojavila. Takrat jo preprosto ponovno poškropite s sredstvom in jo takoj uničite. Priporočamo, da Stop plesen uporabljate preventivno vse dokler so v prostoru ugodni pogoji za nastanek plesni in na takšen način varno poskrbite za svoje zdravje, zdravje vaših otrok in hišnih ljubljenčkov, hvaležno pa vam bo tudi okolje.

Za več o plesni in naročilu izdelka pa kliknite TUKAJ.

Za kakršne koli dodatne informacije pa lahko pokličite tudi g. Širnika in sodelavce na telefon 041 612 794.

Naročnik oglasa je Natura tim d.o.o.