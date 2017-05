Plezal po ruševinah gradu Fridrihštajn, padel v globino in umrl

Ob 13.45 je pohodnik na razgledni točki gradu Fridrihštajn, občina Kočevje, naletel na športnega plezalca, ki je plezal po ruševinah gradu, pri tem je padel v globino in se smrtno poškodoval, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci GRS Ljubljana, ki so preminulo osebo prenesli do vozila pogrebne službe, še dodajajo. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci NMP Kočevje.