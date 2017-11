Po divjem lovu na mariborskih ulicah uvedli strokovni nadzor sprejemanja klicev na številko 113 v okviru PU Maribor

V Mariboru se je v ponedeljek nadaljevalo sojenje Matjažu Ferliču, obtoženemu poskusa umora marca letos, ko je med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnega Bistričana, v katerem sta se vozila tudi Ferličeva partnerka in njuna štiriletna hči. Moškega je ena od krogel tudi zadela in poškodovala. Ferlič pa je na oktobrskem naroku dogodek obžaloval.

Fank je naročil izredni strokovni nadzor sprejemanja klicev na številko 113 v okviru PU Maribor. (Foto: Dare Čekeliš)

Kot so poročali torkovi časniki, so na naroku predstavili slikovno, video in zvočno dokazno gradivo, med tem pa je bil tudi posnetek pogovorov Bistričana s policistoma, ki sta se oglasila na številki 113. V prvem klicu je Bistričan policistu povedal, da ga nekdo zasleduje z avtom in da meni, da je streljal nanj. Policistu je tudi povedal, da se zato ne bo ustavil pri rdeči luči. Policist mu je dal navodilo, naj se odpelje na policijsko postajo na Taboru, pri čemer se je nekoliko zapletel pri dajanju navodil, kako do tja.

Bistričan je pred policijsko postajo odložil Ferličevo partnerko in hčerko, sam pa je odpeljal naprej. A mu je Ferlič sledil v drugem avtomobilu, zato je Bistričan znova poklical na 113, kjer je klic prevzel drugi policist. Prosil je za pomoč in nato zavpil, ko ga je zadela krogla. Policist mu je najprej predlagal, naj se ustavi, česar Bistričan ni želel storiti, saj da ga bodo v tem primeru ubili. Nato pa mu je policist odvrnil, da nima nikogar na Titovi cesti. "Če jih pošljemo iz Miklavža, pa dobro veste, kje boste takrat vi," je po poročanju časnikov Dnevnik in Večer dejal policist.

Bistričan se je sicer pozneje pripeljal do policijske postaje in na posnetku je bilo slišati, kako policistko prepričuje, da je krvav, da so ga zadeli in da ne laže, sta še poročala časnika, ki sta bila kritična do odziva policistov, ki da so delovali nezainteresirano, se z Bistričanom spustili v nerazumen dialog in mu znali dati zgolj napotke, kako priti do policijske postaje.

Generalni direktor policije Marjan Fank je pristojni službi naročil izredni strokovni nadzor sprejemanja klicev na interventno številko 113 v okviru Policijske uprave (PU) Maribor, so za STA navedli na generalni policijski upravi. Ob tem so pojasnili, da morajo policisti "vsak telefonski klic sprejeti z resnostjo in strokovnostjo, predvsem pa k sprejemu klica in nudenju pomoči pristopiti kar z največjo profesionalnostjo in v skladu s pravili stroke. Od korektnosti sporočila, organiziranja in izvedbe prvih nujnih ukrepov je odvisna uspešnost dela policije".

V operativno komunikacijskem centru uprave za policijske specialnosti pri Generalni policijski upravi so sicer že pred časom pripravili opomnik za sprejem obvestila o hujših dejanjih in dogodkih. "Gre za neke vrste usmeritve v pisni in elektronski obliki, ki jih uporabljajo tudi pri usposabljanjih. Opomnik je splošen in napotuje policiste na pridobitev prvih in nujnih podatkov, ki jih je treba pridobiti ob sprejemu obvestila oziroma klica za pomoč policije na interventno številko policije 113," so pojasnili na policiji. Dodali so, da prav tako letno organizirajo začetno in nadaljevalno usposabljanje s področja komunikacij, kjer je posebej poudarek na tem, kako od prijavitelja, ki je običajno ob prijavi v stresu, pridobiti želene podatke.

Na interventno številko policije 113 so tako v letu 2016 prejeli 487.391 klicev, med katerimi je bilo 173.223 ali 35,5 odstotka takšnih, ki so zahtevali intervencijo policije. Ostalih klicev, kjer policijska intervencija ni bila potrebna, pa je bilo 314.168 oziroma 64,5 odstotka.