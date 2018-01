FOTO in VIDEO: Za zaseženi kokain in heroin bi preprodajalci iztržili vsaj 1,8 milijona evrov

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sodelovanju s policisti in kriminalisti drugih policijskih enot uspešno zaključili del mednarodne kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete. Del te preiskave je bila tudi sredina akcija, ko so kriminalisti pri ljubljanskih Žalah prijeli dva osumljenca, ki sta se pri poskusu bega zaletela v njihov avtomobil.

Filmska akcija v Ljubljani je bila le ena izmed preiskav. (Foto: Damjan Košec)

David Antolovič, pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, je pojasnil, da so že od leta 2016 izvajali zahtevno kriminalistično preiskavo, pri kateri so uporabljali tako klasične kot prikrite preiskovalne ukrepe. Sodelovali so z varnostnimi organi Španije, Italije, Hrvaške in pa tudi z Europolom ter ameriškim uradom za boj proti drogam Dea.

Ljubljančan vodja hudodelske združbe

Šlo je za hudodelsko združbo osmih ljudi, ki jo je vodil 33-letnik iz Ljubljane. Člani združbe so bili še: 30-, 31- in 35-letni slovenski državljani z območja Ljubljane, 67-letni državljan Slovenije z območja Maribora, 66- in 75-letna državljana Slovenije z območja Kopra ter 35-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki tam tudi prebiva.

Ugotovili so, da je imel vsak član določeno vlogo: določene osebe so financirale transport, druge so skrbele za nabavo in prirejanje plovila za prevoz blaga.

Načrtovali so, da iz španskega Balearskega otočja s katamaranom preko Italije pripeljejo večjo količino droge. Hudodelska združba je želela na območju Slovenije, Hrvaške, Italije in Španije ''izvršiti kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog''.

Kaj se je v sredo dogajalo na krožišču pri ljubljanskih Žalah?

Antolovič je povedal, da so v sredo hoteli opraviti hišno preiskavo, a sta dva skušala pobegniti in tako se je začel filmski beg in trčenje v policijski avtomobil pri Žalah.

''Osumljeni, ki je vozil, je s pospešeno vožnjo zapeljal proti krožišču v bližini Davčne ulice, kjer so ga dohiteli kriminalisti s civilnim službenim vozilom ter ga poskusili z uporabo zvočnih signalov in modro rotacijsko lučjo na Savski ulici zaustaviti. Osumljeni znakov policije ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo proti krožišču. Kriminalisti so ga nato prehiteli in zapeljali pred njega, nakar je osumljeni z vozilom zapeljal desno, da bi se izognil prijetju, a sta ga po desni strani že dohitela kriminalista z drugim civilnim službenim vozilom, ki sta prav tako uporabljala zvočne signale in modro rotacijsko luč,'' so zaključno akcijo opisali na NPU.

''Osumljeni se je skoraj popolnoma ustavil, saj je na svoji desni strani opazil policijsko vozilo, nato pa nenadoma zopet močno pospešil proti službenem vozilu. Osumljeni je tako z desno polovico sprednje strani svojega vozila trčil v zadnja leva vrata službenega vozila. Pri zaustavljanju je osumljenec z vozilom trčil v civilno vozilo policije in vožnje ni mogel več nadaljevati,'' so še pojasnili.

Policisti so nato pristopili do vozila osumljencev, ju izvlekli iz avtomobila in ju prijeli. Pri aretaciji osumljenca nista bila poškodovana. Prostost so med hišnimi preiskavami odvzeli še eni osebi, a so jo po zakonsko dovoljenem času pridržanja izpustili.

Policisti so že v avtomobilu osumljencev našli orožje in dva kilograma heroina in en kilogram kokaina, v njunem stanovanju pa še dodatne količine ter več kosov orožja ter streliva.

''V okviru preiskav so zasegli skupno skoraj 30 kilogramov prepovedane droge heroin in devet kilogramov prepovedane droge kokain ter več kosov kratkocevnega in dolgocevnega orožja, dušilce zvoka, več sto kosov streliva različnega kalibra in kilogram plastičnega eksploziva. Poleg vsega navedenega pa je bilo zaseženih tudi več različnih elektronskih naprav za komunikacijo, predmetov, ki se uporabljajo za pakiranje prepovedanih drog, ter drugih predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.''

Skupaj je bilo pri sedmih Slovencih opravljenih deset hišnih preiskav, tri preiskave osebnih vozil in ena osebna preiskava. Za dva prijeta osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Očita se jima, da sta hranila in prevažala drogo, ki sta jo želela tudi preprodajati naprej.

Preiskava zoper sedem Slovencev od osmerice teče naprej.

Vse več je sintetičnih drog

Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je povedal, da se pojavlja vse več sintetičnih drog.

V Sloveniji policija na leto zazna okoli 2000 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, od tega je okoli 300 kaznivih dejanj organiziranega kriminala.

Iz leta v leto je več zasegov droge, leta 2015 so našteli okoli 4000 zasegov, leta 2017 pa 5000 zasegov prepovedanih drog. Zaradi razmaha je padla tudi cena, še najbolj je padla konoplji. Vsako leto je odkritih okoli 70 prostorov za gojenje konoplje. En gram heroina na trgu stane okoli 30 evrov, gram kokaina 60, gram konoplje štiri, tabletka ekstazi pa pet evrov. Gre za okvirne cene, gram kokaina lahko sicer doseže tudi ceno okoli 100 evrov, je pojasnil Peršolja.

Heroin k nam prihaja iz Azije, preko Turčije in centralne balkanske poti, nato potuje še naprej na zahod, k nam lahko pride tudi po severni balkanski poti, ki vodi prek Madžarske, večinoma pa droga ne potuje po južni oziroma mediteranski poti, je pojasnil Peršolja.

Kokain pa tihotapijo iz Južne Amerike, kjer so pogoji za gojenje teh rastlin. Praviloma potuje droga prek Španije, Portugalske ali Nizozemske.

V letu 2017 je policija na tem področju evidentirala skupaj 1902 kaznivi dejanji, kar je 13,6 odstotka več kaznivih dejanj kot v letu 2016, ko je bilo teh 1674. V letu 2015 jih je bilo 1872, v letu 2014 1857.