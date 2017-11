Po gorenjski avtocesti divjal z 229 kilometri na uro

Gorenjski policisti so ulovili voznika, ki je na avtocesti divjal s kar 229 kilometri na uro. Vozniku grozi globa 1200 evrov in devet kazenskih točk. Policisti, ki so ujeli še 45 drugih voznikov, ki so vozili s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro, opozarjajo, da se pri tako velikih hitrostih precej podaljša reakcijski čas.