V Ljubljani z avtomobilom trčili v betonski steber, 20-letnikoma življenje visi na nitki

Na Zaloški cesti v Ljubljani se je nekaj pred 1. uro ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane štiri osebe. V trčenju osebnega avtomobila v betonski steber sta 20 in 24 let stara moška utrpela hude telesne poškodbe, tako da sta njuni življenji ogroženi, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Osebni avto renault megane scenic, ki ga je vozil za zdaj še neznani voznik, je peljal po Zaloški cesti iz smeri Fužin proti Zalogu.

Na delu ceste, kjer vozišče poteka v dolg levi nepregledni ovinek po klancu navzdol, je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in to je zdrselo preko vozišča na travnat nasip, nato pa silovito trčilo v betonski steber nadvoza železnice, ki poteka nad cesto.

Po trčenju sta dve osebi ostali ukleščeni v vozilu in so ju iz njega rešili gasilci s tehničnih posegom, dve osebi pa sta padli iz vozila. Glede na do zdaj zbrana obvestila ni bil nihče pripet z varnostnim pasom.

20-letnik in 24-letnik sta v nesreči utrpela hude telesne poškodbe in sta v življenjski nevarnosti, drugi 24-letnik in 34-letnik pa sta utrpela lažje poškodbe. Vse štiri so odpeljali v ljubljanski klinični center.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilec. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil, predvsem da bi ugotovili, kdo je v času nesreče dejansko vozil osebni avtomobil.