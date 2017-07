Po izpustitvi iz bolnišnice osumljencu umora 23-letne ženske v Sostrem odredili pripor

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so 20-letnega osumljenca za umor 23-letne ženske v Sostru v torek izpustili iz bolnišnice. Takoj po izpustu so mu policisti znova odvzeli prostost in ga v sredo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.

Osumljencu so policisti sicer po dogodku v petek odvzeli prostost. Vendar so mu zaradi zdravstvenega stanja pridržanje odpravili in ga odpeljali v zdravstveno ustanovo v Ljubljani, so v soboto sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so bili v petek okoli 16. ure obveščeni, da je v Sostrem umrla 23-letna ženska. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, sta se v stanovanjski hiši sprla 20-letni moški in 23-letna ženska. Moški je žensko poškodoval z ostrim predmetom, poškodbe pa so bile tako hude, da je na kraju umrla. Policija je moškega prijela.

Kriminalisti so v soboto nadaljevali ogled kraja in zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja umora. Napovedali so tudi, da bo še isti dan opravljena sodna obdukcija, ki jo je odredil dežurni preiskovalni sodnik.