Po pomurski avtocesti s ferrarijem divjal 200 kilometrov na uro

V poostrenem nadzoru prometa na pomurski avtocesti so murskosoboški policisti med 26. in 28. majem odkrili 117 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 55 kršitev preobremenjenosti vozila in 18 drugih kršitev. Ustavili so tudi 45-letnega voznika ferrarija, ki je vozil s hitrostjo 201 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.