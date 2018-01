VIDEO: Po pretepu v Mariboru ena oseba še vedno v kritičnem stanju

Kriminalistična preiskava nedeljskega pretepa v Mariboru, po katerem je ena oseba še vedno v kritičnem stanju, se intenzivno nadaljuje. Kakšnih novih dejstev in ugotovitev ni, policija pa ponovno poziva morebitne očividce dogodka k posredovanju informacij.

V nedeljo zjutraj se je na Vodnikovem trgu steplo med deset in dvajset ljudi. (Foto: 24ur.com)

Do pretepa, v katerem je po trenutnih ugotovitvah policije sodelovalo deset do dvajset ljudi, je prišlo v nedeljo zgodaj zjutraj na Vodnikovem trgu pri osrednji mariborski tržnici. Zatem so reševalci v Univerzitetni klinični center Maribor prepeljali tri osebe.

"V pretepu je ena oseba utrpela posebno hude telesne poškodbe in je v tem trenutku še vedno v kritičnem stanju. Še ena oseba je huje telesno poškodovana in danes še ugotavljamo, ali je povezana s tem pretepom ali je mogoče bila poškodovana v kakšnem drugem pretepu," je v današnji kratki izjavi za javnost povedal predstavnik Policijske uprave Maribor za odnose z javnostmi Miran Šadl.

Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje. (Foto: 24ur.com)

"Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje, zato še enkrat pozivamo vse ljudi, vse priče tega dogodka, ki bi karkoli vedeli o pretepu, ali udeležence pretepa, da nam to javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200, če želijo ostati anonimni. Sporočilo nam lahko pustijo tudi na Facebook profilu Policijske uprave Maribor," je še povedal.

25-letnik naj bi bil zaboden v trebuh

V smrtni nevarnosti naj bi bil 25-letni moški, druge podrobnosti niso znane. Po poročanju medijev je bil zaboden v trebuh. Tisto noč je bilo v Mariboru zabeleženih več pretepov, policisti pa še ugotavljajo, ali so dogodki povezani med seboj.

Po prihodu na kraj dogodka so policisti pridržali eno osebo, ker je kršila javni red in mir, a je že bila izpuščena na prostost, saj trenutno kaže, da ni bila vpletena v pretep. "Oseba je bila pridržana po določilih zakona o prekrških, ker je v času intervencije kršila javni red in mir ter se ni pokoravala zakonitim ukazom policistov. Ker ni šlo drugače, smo ga pridržali do streznitve, to je do 12. ure," je pojasnil Šadl.

Kakšnega drugega osumljenca trenutno nimajo pridržanega.