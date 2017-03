Po seriji vlomov policisti izsledili storilca in med drugim vrnili ukraden televizor, ki je bil že na Kosovu

Policisti Policijske postaje Sežana so od 7. januarja dalje beležili več vlomov poslovne objekte v Sežani. V januarju in februarju so obravnavali vlome v štiri gostinske lokale, v sežansko knjižnico in v poslovni prostor. Storilec je poleg denarja iz objektov odnašal tudi računalniško opremo, TV sprejemnike, cigarete in alkoholne pijače.

Po opravljenih ogledih so policisti začeli z intenzivnim zbiranjem obvestil in dokazov, da bi izsledili storilca. Na podlagi vseh ugotovitev so 14. februarja odvzeli prostost dvema osumljencema, in sicer 24-letnemu Sežančanu in 33-letnemu Ptujčanu.

Ukradeni predmeti, ki jih je našla policija. (Foto: PU Koper)

Nato so na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo stanovanja v Sežani, kjer sta osumljenca živela. Pri tem so našli in zasegli več ukradenih predmetov, ki so izvirali iz zgoraj omenjenih vlomov, in prepovedano drogo konopljo (približno 15 g), ki sta jo osumljenca pridobila z zamenjavo za ukradene predmete. S preiskavo so ugotovili, da je 33-letni Ptujčan vlomil še v dva avtomata za tople napitke in v dve kleti v stanovanjskem bloku v Sežani. Iz ene kleti je ukradel več kosov električnega orodja.

Oba osumljenca so po koncu pridržanja s kazensko ovadbo za 10 vlomov privedli k preiskovalni sodnici na Okrožno sodišče v Kopru. Ta je po zaslišanju zoper 33-letnega Ptujčana odredila pripor, 24-letnega Sežančana pa je izpustila na prostost.

Za predmete, ki jih niso našli med hišno preiskavo, so policisti ugotovili, da sta jih že prodala naprej. Prišli so do oseb, ki so nekatere od njih kupovali. Večino že prodanih predmetov so uspeli pridobiti nazaj in jih vrniti oškodovancem. Med njimi tudi TV sprejemnik, ukraden iz gostinskega lokala, ki je bil že na Kosovu. Za tri osebe, za katere so policisti ugotovili, da so kupovale ukradene predmete pridobljene s kaznivim dejanjem, so na tožilstvo podali kazenske ovadbe za kaznivo dejanje prikrivanja. Enega od njih, doma s Krasa, so policisti kazensko ovadili tudi za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.