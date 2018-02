FOTO in VIDEO: Hrvaški voznik cisterne domnevno umrl zaradi neprilagojene hitrosti

V prometni nesreči, ki se je zgodila ob 7.35 na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Danami, približno 200 metrov pred cestninsko postajo, so bila udeležena štiri tovorna vozila. Tri vozila so zgorela, med drugim cisterna z nafto, v kateri je umrl 38-letni državljan Hrvaške, so sporočili s PU Koper.

Dosedanji rezultati preiskave kažejo, da je domnevni vzrok nesreče neprilagojena hitrost glede na gost promet. Voznik cisterne se je zaletel v stoječo kolono tovornih vozil. Trčil je v zadnji del tovornjaka, naloženega z žagovino, ta pa v prazen tovornjak pred sabo, ki se je zaletel še v četrti tovornjak pred seboj. Ogenj se je s cisterne razširil na tovornjak z žagovino in na prazen tovornjak pred njim.

Preiskovalna sodnica je odredila izredni tehnični pregled vozila in sodno obdukcijo za hrvaškega voznika, so še sporočili s PU Koper.

Tako se je valil gost črn dim po trčenju štirih tovornih vozil. (Foto: Goran Savić)

Del avtoceste je bil skupno zaprt dobrih 11 ur, v obe smeri je bila avtocesta zaprta pet ur.

Voznik cisterne naj bi trčil v stoječo kolono tovornjakov. (Foto: Dars)

V zahtevni intervenciji je posredovalo več kot 30 gasilcev. Nekaj nafte je iz cisterne izteklo, a nevarnosti za okolje ni bilo.