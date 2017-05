Po trčenju v kapelico podlegel poškodbam

Voznik, ki je v Šenčurju trčil v kapelico, je v ljubljanskem kliničnem cenutru za posledicami prometne nesreče, umrl.

Kranjski policisti so v torek obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik zaradi neprilagojene hitrosti na mokri in spolzki cesti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kapelico ob cesti. Huje ranjenega so prepeljali v klinični center, kjer je tri dni po nesreči, in sicer v petek, poškodbam podlegel, so sporočili s kranjske policijske uprave.