FOTO: Medvedka iskala svoje mladiče in prav tako končala pod kolesi avtomobila

Medvedka je sledila mladičem ... (Foto: 24ur.com)

Sinoči okoli 23. ure je Policijsko upravo Celje voznik osebnega vozila, ki je po avtocesti vozil proti Ljubljani, obvestil, da je za izvozom Vransko trčil v medvedko.

Ta je na kraju poginila. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Predstavnik območne enote Zavoda za gozdove v Celju Peter Terglav je za 24ur.com potrdil, da gre za medvedko, ki so jo iskali, potem ko so na avtocesti med predorom Ločica in cestninsko postajo Vransko našli tri povožene medvedje mladičke.

''Z intervencijsko skupino Zavoda za gozdove so preiskali območje okoli avtoceste in ugotovili, da je bila medvedka okoli 20 do 30 metrov od avtocestne mreže, zato so jo pregnali proti jugu. A očitno ni šla daleč,'' je dejal Terglav in dodal, da so iz izkušenj pričakovali, da se bo vrnila na avtocesto, saj je iskala mladiče.

Terglav je še dodal, da so bili vsi trije mladiči zagotovo njeni in da po njihovem vedenju na območju ni drugih medvedov. Na občini Vransko so namreč včeraj opozarjali na previdnost pri sprehajanju v naravi, saj niso vedeli, kakšna je bila usoda medvedje mame.

Doletela jo je enaka usoda, saj je tudi ona poginila po trčenju z vozilom. (Foto: 24ur.com)

Na Darsu so že včeraj pojasnili, da pri pregledu ograj niso zaznali, da bi bila ta kakor koli poškodovana, so pojasnili.

Dars sicer na tem območju ni zaznal primerov, da bi medvedi zašli na avtocesto. Posebnega prehoda, ki bi bil ob gradnji avtoceste zgrajen izključno za prehajanje živali (ekodukt), pa ni. Je pa v bližini pod avtocesto struga potoka, ki jo po navedbah sodelavcev iz avtocestne baze Vransko živali razmeroma pogosto uporabljajo za prehod na drugo stran.