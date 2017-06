FOTO: Po trčenju z drugim vozilom tovorno vozilo pristalo v bližnji stavbi

Tovorno vozilo se je po trčenju s kombiniranim vozilom zaletelo še v bližnji objekt. (Foto: PGD Radlje ob Dravi)

V Radljah ob Dravi se je v četrtek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili kombinirano in tovorno vozilo. Nesreča se je zgodila, ko je 19-letni poljski voznik vozil iz smeri Ulice pod Gradom proti Zgornji Vižingi. Ko je pripeljal do križišča z glavno cesto, je brez zaustavljanja zapeljal v križišče v smeri Zgornje Vižinge. Tisti trenutek je iz smeri Dravograda pripeljal 52-letni voznik tovornega vozila in vozili sta trčili.

19-letni voznik je v križišče zapeljal brez ustavljanja. (Foto: PGD Radlje ob Dravi)

Po trku se je tovorno vozilo zaletelo še v objekt ob cesti. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so iz tovornega vozila rešili dve poškodovani osebi. V trčenju je 52-letni voznik utrpel lažje poškodbe, njegov 56-letni sopotnik pa se je huje poškodoval. Huje poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v mariborski klinični center, drugo pa so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta več ur zaprta.