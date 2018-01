Pobegle bike iskalo okoli 100 gasilcev, našli le enega

Od sobote na širšem območju Podravja gasilci pomagajo domačinu iz Markovcev pri iskanju pobeglih bikov.

Štirje biki so pobegnili medtem ko jih je lastnik skušal premestiti v drug hlev, je povedal Janez Liponik iz Območne gasilske zveze Ptuj. V soboto in nedeljo je pobegle bike iskalo od 70 do 100 gasilcev, našli pa so zgolj enega.

Bike so iskali na območju občin Markovci, Gorišnica in Cirkulane, v iskanje pa so se med drugim vključili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Nova vas, Markovci, Sobetinci, Prvenci-Strelci, Zabovci in Bukovci. V nedeljo se je gasilski zvezi Ptuj pri iskanju priključila tudi sosednja gasilska zveza Gorišnica.

Iskalno akcijo so zdaj prekinili, "saj nima smisla, ker gre za preveliko območje", je dejal Liponik. Še vedno pa pozivajo vse, ki bi živali kje videli, naj to sporočijo na interventni številki 112 in 113.