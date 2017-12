Pod vplivom alkohola na prehodu za pešce v Vipavi z osebnim avtomobilom zbil dve mladoletni peški

Okrog 19. ure se je v Vipavi v neposredni bližini Škofijske gimnazije Vipava zgodila huda prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je na prehodu za pešce povozil dve mladoletni osebi, ki sta pravilno prečkali cesto. Peški naj bi bili hudo poškodovani, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Obe poškodovani so prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Voznik iz območja upravne enote Ajdovščina je vozil avtomobil vozil iz Podnanosa proti Ajdovščini, peški pa sta prečkali cesto z njegove leve strani.

Na kraj prometne nesreče so prišli policisti in reševalne službe. Policisti so po odrejenem preizkusu alkoholiziranosti ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.

Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo