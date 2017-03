Pod vrhom Pirhovca se je huje poškodovala ruska jadralna padalka

V sredo so malo pred 16. uro novogoriški policisti dobili obvestilo o nesreči jadralne padalke v občini Kobarid. Ta je zasilno pristala oziroma padla na strmem in nedostopnem območju pod vrhom Pirhovca na gorskem grebenu Polovnika – na približno 1500 metrov nadmorske višine – nad naseljem Trnovo ob Soči. 32-letna državljanka Ruske federacije se je pri tem huje poškodovala, utrpela naj bi poškodbo vratu in hrbtenice.

Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, zdravnik iz Gorske reševalne službe Kranjska Gora in posadka s helikopterjem Slovenske vojske, ki so poškodovano jadralno padalko odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

"Glede na dosedanja zbrana obvestila in ugotovljena dejstva so policisti PP Bovec tujo krivdo izključili, o nesreči jadralne padalke so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov (ministrstvo za infrastrukturo)," so zapisali na PU Nova Gorica. O svojih ugotovitvah bodo po končani preiskavi obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.