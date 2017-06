Podjetje iz Svete Trojice zajel požar, nastalo je za okoli 100.000 evrov škode

Nekaj po 3. uri zjutraj je zagorelo v podjetju Agroremont v Sveti Trojici. Ogenj, ki je zajel in poškodoval pisarniške prostore, urejene v šestih v celoto povezanih bivalnih kontejnerjih, in uničil računalniško in pisarniško opremo, so pogasili okoliški gasilci, poroča uprava za zaščito in reševanje. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša 100.000 evrov.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je vzrok požara napaka na električni napeljavi, materialna škoda pa po približni oceni znaša okoli 100.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Sledi poročilo na pristojno državno tožilstvo.