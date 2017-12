Pogrešajo Miho Orla iz Mengša

Svojci pogrešajo 21-letnega Miho Orla iz Mengša. Miha Orel je visok okoli 180 centimetrov, je suhe postave, podolgovatega obraza, zelenih oči in kratkih temno rjavih las. Oblečen naj bi bil v kratko temno modro bundo in spodnji del trenirke vijolične barve, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Okoli vratu ima šal fluorescentno zelene barve, na glavi pa temno modro kapo s senčnikom.

Obut je v črne športne copate znamke Adidas. Nazadnje so ga videli v soboto okoli četrte ure zjutraj v enem izmed klubov v Ljubljani.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Domžale.

Lahko pa tudi pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.