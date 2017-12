Pogrešan je 90-letni Ivan Kežman

Pogrešani Ivan Kežman. (Foto: PU Novo mesto)

Brežiški policisti so sporočili, da iščejo 90-letnega Ivana Kežmana iz Malega Obreža. Pogrešanega so nazadnje videli 29. novembra v Mostecu. Visok je okoli 170 centimetrov, srednje postave, ima sive lase in nosi očala.

Od doma se je odpeljal z osebnim avtomobilom renault clio.

"Policisti so takoj pričeli z iskalno akcijo in drugimi aktivnostmi, da bi našli pogrešanega. Njegov avtomobil so danes popoldne našli pri kraju Loče na brežini potoka Gabernica. Pregledali so širše območje, vendar ga še niso našli," je povedala Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto.

Poleg policistov v iskalni akciji sodelujejo tudi gasilci.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije.