Pogrešani iraški deklici, ki sta živeli pri rejniški družini

Na poti iz ene od ljubljanskih šol sta pred dvema dnevoma izginili begunski deklici, stari devet in 11 let, ki sta v Slovenijo lani prišli brez dokumentov skupaj z mamo. Primer preiskuje policija. V društvu Ključ pa opozarjajo, da je ostalo le še 20 od skupno 200 otrok, ki so v državo prišli lani, je poročal Radio Slovenija.

Sarab je visoka približno 140 centimetrov in je srednje postave. Ima temno rjave lase, ki segajo do ramen. Oblečena je v belo majico s kratkimi rokavi. črne tričetrinske hlače in športno kopico s kapuco, ki ima modre in zelene črte.

Sarab Nooraldin Ibrahim (Foto: PU Ljubljana)

Sumaya je visoka približno 130 centimetrov in je srednje postave. Ima temno rjave oči in temne lase, ki segajo do ramen. Kako je oblečena, ni znano.

Sumaya Nooraldin Ibrahim (Foto: PU Ljubljana)

Policisti v zvezi s pogrešanima deklicama sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi.

Vse, ki imajo koristne informacije o pogrešanima deklicama, policija prosi, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Šiška na številko 01 583 37 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo

Pogrešani deklici sta najprej bivali v azilnem domu. Ko pa je center za socialno delo presodil, da je njuna mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo, sta bili dodeljeni Anki Marinšek, pri kateri sta bili od lanskega septembra.

Obiskovali sta eno od ljubljanskih šol, iz katere pa se v ponedeljek nista več vrnili. Skrbnica je podala prijavo na policijo.

Državo lani zapustilo več kot 90 odstotkov mladostnikov, ki so bili nastanjeni v dijaških domovih

Izginotja mladoletnih beguncev brez spremstva niso nič novega, pravijo v društvu Ključ, ki se bori proti trgovini z ljudmi. Državo je lani zapustilo več kot 90 odstotkov mladostnikov, nastanjenih v dijaških domovih. "Otroci želijo nekam drugam, naprej. Da pa se to omogoči, so odgovorni tihotapci z ljudmi," je za radio povedala podpredsednica Društva Ključ Polona Kovač.

V društvu po njenih besedah verjamejo, da gre v pogostih primerih za trgovino z ljudmi. "Kako bi si ti otroci sicer lahko plačali pot, razen da ponudijo neke storitve?" se je vprašala Kovačeva.

Skrbnica Marinškova sumi, da sta deklici na poti v Nemčijo, kjer naj bi imeli sorodnike. Policija je potrdila, da so njeno prijavo prejeli, postopke pa vodijo na enak način, kakor če bi bil pogrešan slovenski državljan.