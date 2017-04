Pogrešano našli v prepadni grapi med Prtovčem in Jesenovcem

Pozno sinoči so svojci pogrešali planinko, ki se je vračala z Ratitovca v občini Železniki. Na pomoč pri iskanju so priskočili reševalci Postaje GRS Škofja Loka, ki so pogrešano ob 4.25 našli mrtvo v prepadni grapi na poti med Prtovčem in Jesenovcem na nadmorski višini 830 metrov, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Ogled kraja dogodka bo opravila policija s pomočjo posadke in helikopterja LPE v jutranjih urah.

Previdno!

Aprila smo žal že večkrat poročali o tragičnih nesrečah v gorah, zato Planinska zveza Slovenije opozarja na previdnost. V visokogorju in sredogorju je še vedno sneg, prav tako lahko v gorah še vedno sneži tudi aprila in maja. Tako je treba v planine samo z ustrezno opremo, dobrimi čevlji, čelado, derezami ...