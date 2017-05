Pogrešano osebo pri Črnomlju našli v jami, na globini 25 metrov

V kraju Špeharji v občini Črnomelj je potekala obsežna iskalna akcija za pogrešano osebo, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in pripadniki Jamarske reševalne službe. Osebo so našli poškodovano – v jami, na globini 25 metrov. Zdravnik ji je v jami nudil prvo pomoč, nato so jo jamarji reševalci izvlekli, reševalci pa so jo s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.