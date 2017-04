Ameriška policija izsledila morilca, ki je ubil 74-letnega upokojenca

Steve Stephens je v nedeljo popoldne ubil naključnega upokojenca, ki se je vračal z velikonočnega kosila. (Foto: AP)

Steva Stephensa so izsledili v okrožju Erie na severozahodu Pennsylvanije, okoli 160 kilometrov od kraja, kjer je ubil upokojenca. Policija je morilca izsledila s pomočjo signala njegovega mobilnega telefona. Skušali so ga ustaviti, ko je ta bežal v svojem avtomobilu. Po krajšem policijskem zasledovanju pa so ga našli mrtvega, Stephens naj bi si sodil sam.

Lov za 37-letnim Stephensom, ki je ubil 74-letnega upokojenca, se je v ponedeljek razširil na celotno ozemlje ZDA. Policije so prejemale številna lažna obvestila o zločincu, ki je naključni umor posnel in objavil na Facebooku. Posnetek je bil na družbenem mediju tri ure, preden so ga umaknili.

Motiv še vedno uganka

Policija, ki je za informacije o ubežniku razpisala nagrado 50.000 dolarjev, meni, da je bil Robert Godwin naključna žrtev in ne pozna motiva Stephensovega dejanja. V Clevelandu je v ponedeljek zvečer potekalo bedenje za ustreljenim.

Stephens je v nedeljo popoldne v vzhodnem delu Clevelanda pristopil h Godwinu in mu povedal ime ženske ter dodal, da je ona razlog, zaradi katerega se to dogaja. Nato je žrtev ustrelil v obraz in pobegnil v neznano. Na posnetku morilec še razlaga, da mu je počil film, ker se je prejšnji teden zbudil in ugotovil, da več ne more vzdržati.

Ženska je Joy Lane, s katero je Stephens živel več let. V sporočilu televiziji CBS je izrazila začudenje, saj naj bi bil Stephens zelo dober z njo in njenimi otroci, pa tudi z vsemi drugimi ljudmi. Razloga za zločin ne ve.

Stephens je bil svetovalec za zaposlitev, ki je pomagal mladim pri iskanju službe, predvsem tistim, ki so imeli težave z zakonom ali v družini. Leta 2015 naj bi razglasil osebni stečaj.

Policija je signal njegovega telefona nazadnje zasledila v nedeljo v Pensilvaniji kakšnih 160 kilometrov vzhodno od Clevelanda. Stephens je objavil tudi drugi video, v katerem se hvali, da je pobil več kot 12 ljudi, vendar policija za njegove navedbe nima dokazov.