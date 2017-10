Policija preiskuje smrt ženske v Mariboru

Mariborski policisti opravljajo ogled kraja smrti ženske, ki so jo našli v stanovanju v Mariboru.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da več informacij še ne morejo posredovati in tako nam niso povedali, ali gre za nasilno smrt. Večer pa navaja izjave stanovalcev v soseski, da naj bi moški prizadejal smrtne rane svoji partnerki ter da naj bi policija osumljenega prijela in odpeljala s službenim vozilom.

Ogled kraja dogodka še poteka. Na kraju sta tudi dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka.

Policija je obvestilo, da se v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru nahaja truplo, prejela okoli 18. ure. Policisti so ob pomoči gasilcev in občanov vstopili v

stanovanje in tam našli žensko truplo, so še pojasnili na PU Maribor.