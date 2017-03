PRENOS V ŽIVO: Policija raziskala rop župnika in njegove sestre v Laporju

Policisti so raziskali rop, ki se je zgodil 30. januarja v Laporju pri Slovenski Bistrici, ko sta dva mlajša moška vstopila v župnišče ter župniku in njegovi sestri zagrozila s pištolo in nožem ter zahtevala denar. Podrobnosti bodo predstavili na tiskovni konferenci, ki jo prenašamo v živo.