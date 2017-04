Policija še vedno išče lastnico psa, ki je na Golovcu ugriznil petletnega otroka in ga lažje poškodoval

V nedeljo okoli 11. ure je med sprehodom na gozdni poti na Golovec pes, domnevno pasme shiba inu, napadel petletnega otroka in ga z ugrizom lažje poškodoval. "Policisti v zvezi z dogodkom nadaljujejo z zbiranjem obvestil, predvsem v smislu ugotavljanja identitete lastnika psa, zoper katerega bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali," nam je sporočila Nataša Pučko iz Policijske uprave Ljubljana.

Pučkova je dodala še, da sta se do tega trenutka javili dve osebi, ki bi lahko podali morebitne koristne informacije v zvezi z lastništvom psa. "Samega dogodka ti dve osebi nista videli," je dejala. Sicer pa so policisti zoper lastnika oziroma lastnico že sprožili postopek o prekršku za kršitev določil Zakona o zaščiti živali. "Ukrep bo izveden po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah, zato vam ta trenutek konkretnejšega odgovora ne moremo posredovati," so sporočili iz PU Ljubljana.