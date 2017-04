Policija še vedno išče roparja banke. Prepoznate moškega na sliki?

Fotorobot osumljenca (Foto: PU Maribor)

Policija še vedno išče moškega, ki je 29. marca oropal banko na Turnerjevi ulici v Mariboru. Osumljenec je visok med 170 in 175 centimetrov, v času ropa je bil oblečen v izrazito rdečo jakno in modre kavbojke, obute je imel bele športne copate, na glavi pa je imel rdečo kapo s šiltom in znakom Ferrarija. Nosil je sončna očala, govoril pa slovensko, so o njem zapisali na PU Maribor.

Posredovali so tudi fotorobota osumljenca, saj upajo, da ga bodo tako lažje odkrili. "Vse očividce ali tiste, ki bi morda našli odvržena oblačila storilca, še naprej pozivamo, da se nam javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," so dodali poziv. Naj se jim javijo, prosijo tudi vse tiste, ki so roparja morda opazili pred izvršenim dejanjem.