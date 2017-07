Policija se zahvaljuje občanu, ki je prijavil vinjenega voznika tovornjaka

Celjski policisti se zahvaljujejo občanu, ki je na Lopati pri Celju opazil voznika tovornjaka, kako vijuga po cesti, in o tem obvestil policijo. Ta je voznika ustavila in ugotovila, da je vozil pijan, saj so mu izmerili kar 1,05 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.