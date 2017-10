Policija ujela nasilneža, ki je lasal, brcal in pretepel žensko, ker naj bi zadela njegov avto

18. julija so bili koprski policisti obveščeni, da je moški na parkirišču v Izoli napadel žensko, zatem pa odpeljal.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 57-letna Izolanka z osebnim avtomobilom pripeljala na parkirišče, za njo pa se je pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes Benz. Ta je stopil z vozila in ji očital, da je z vozilom trčila v njegovo vozilo, nakar jo je potegnil iz avta in jo pričel lasati, brcati, pretepati. Nato se je usedel v avto in odpeljal. Izolanko so odpeljali v izolsko bolnico, policisti pa so pričeli z iskanjem nasilneža.

Kaznivo dejanje nasilništva so tudi uspešno preiskali. Ugotovili so, da gre za 38-letnega moškega z območja Ljubljane, povratnika po prekrških in kaznivih dejanjih z elementi nasilja. Za storilca zakon predvideva kazen zapora do dveh let, so sporočili s PU Koper.