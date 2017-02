Policija po anonimnem klicu na travniku našla hudo pretepenega 26-letnika. Osumljenca v pridržanju

Po spletu se je danes razširil grozljiv posnetek nasilja. Na posnetku sta dva moška zelo hudo pretepla tretjega, vse skupaj pa v živo prenašala in objavila na Facebooku, in sicer kot opozorilo in v poduk drugim, ki bi jima stopili na pot.

Policija nasilje že preiskuje, osumljencema pa je bila odvzeta prostost. (Foto: Thinkstock)

S PU Novo mesto so sporočili, da so danes ponoči prejeli anonimni klic, v katerem jih je prijavitelj opozoril na posnetek pretepa, ki naj bi bil objavljen na družbenem omrežju. Policisti in kriminalisti so takoj sprožili preiskavo. Začeli so z ugotavljanjem identitete vpletenih oseb na posnetku, kot tudi kraja, kjer naj bi se pretep zgodil.

Okoli 4. ure zjutraj so policisti v okolici Podbočja na območju Krškega na travniku našli hudo pretepeno žrtev in takoj poklicali reševalce. Ti so 26-letnega moškega odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Po podatkih iz bolnišnice je žrtev zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.

Policisti in kriminalisti so zaradi kaznivega dejanja odvzeli prostost dvema osumljencema, starima 20 in 29 let. S kazensko ovadbo ju bodo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku. "Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato več podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati," so še sporočili s PU Novo mesto.

Od objave posnetka do odstranitve več kot 12 ur

Novomeški kriminalisti so sicer že v dopoldanskih urah upravljalcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani, a ga je ta umaknil v popoldanskem času, več ur kasneje.

Predstavniki Facebooka za 24ur.com:

"Gre za grozljivo dejanje in takšne vsebine nimajo svojega mesta na Facebooku."

"Odgovornost zagotavljanja varnosti ljudi na Facebooku jemljemo zelo resno. Standardi (Community Standards) regulirajo kakšna vsebina se lahko deli na Facebooku in naše ekipe neprestano preverjajo ter odstranjujejo vsebine, ki jih uporabniki prijavijo kot neprimerne."

"Večina ljudi storitev Facebook Live uporablja za druženje in deljenje trenutnih doživetij v krogu prijateljev in družine. Če kdorkoli krši pravila ob uporabi te storitve, takšne prenose preprečimo v čim krajšem možnem času od prijave. Ljudem smo ravno za to dali možnost, da prijavijo kršitve med prenosi v živo."

"Vedno sodelujemo z organi pregona, ko ti posredujejo zaprosila za podatke, ki se navezujejo na kriminalna dejanja, še posebno, kadar so ti potrebni za zaščito mladih. Vsekakor se odzivamo na veljavne zahteve v zvezi s kazenskimi zadevami."

Inšpektorat ne more ukrepati

Mnogi se sprašujejo, zakaj je trajalo tako dolgo in ali nimajo pristojni nikakršnih vzvodov, da bi preprečili širjenje tovrstnih nepreimernih objav. Z Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije so odgovorili, da v takšnih primerih ne morejo ukrepati, saj da vsebine, ki so objavljene na socialnih omrežjih, kot je denimo Facebook, niso predmet urejanja po Zakonu o medijih (ZMed), saj niso medij v smislu določbe 2. člena ZMed. "Gre za spletno plaftormo, ki po veljavnih predpisih in po trenutno veljavni evropski direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah ne velja za medijsko storitev," pravijo.

"Za Facebook ne veljajo določbe Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki prepovedujejo spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivanju narodnega, rasnega, verskega, spolnega ali drugega sovraštva in nestrpnosti," pravijo. Zakon sicer tudi veleva, da je prepovedano prizadeti spoštovanje človekovega dostojanstva, še posebej pa bi moralo biti zagotovljeno varstvo otrok in mladoletnikov. A kot rečeno zakon ne velja za družbena omrežja.

"V tem primeru je tako lahko veljavna Direktiva o elektronskem poslovanju, ki pa v 14. členu določa, da ponudnik storitve, če se storitev informacijske družbe nanaša na shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ni odgovoren za podatek, ki ga je shranil na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem da ponudnik dejansko ne ve za nezakonito dejavnosti ali podatek in da ponudnik, takoj ko za to izve ali se tega zave, nemudoma ukrepa ali odstrani ali onemogoči dostop do podatkov," še pojasnjujejo.

Kaj pa sodna pot?

Na inšpektoratu omenjajo tudi Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, ki med drugim določa, da sodišče lahko ponudniku storitve naloži ustavitev ali preprečitev kršitev. "Sodišče lahko odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo. Po 16. členu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu je za inšpekcijski nadzor pristojen inšpektor, pristojen za trg."

"Ker je torej očitno, da se dejavnost spletnih platform, preko katerih uporabniki svoje ali druge posnetke posredujejo drugim uporabnikom, tesno prepleta z medijskimi storitvami, je zato eno izmed ključnih vprašanj spremembe Direktive o avdiovizualnih medijskih storitev, kako regulirati spletno posredovanje posnetkov in informacij na način, da bodo zaščiteni uporabniki in da bodo države članice EU zagotovile zaščito državljanov pred vsebino, ki vsebuje spodbujanje nasilja ali sovraštva, usmerjenega v skupino oseb ali člana take skupine, ki jo opredeljuje spol, rasa, barva, vera, poreklo ali nacionalna ali etnična pripadnost ter zagotovila zaščito mladoletnikov pred vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov telesni, duševni in moralni razvoj. Predlog te spremembe je trenutno v obravnavi."