Policijska akcija: večino kršitev naredijo kolesarji sami, kar nekaj pijanih na kolesu

Od 15. do vključno 28. maja 2017 so na območju Policijske uprave Maribor izvajali poostrene aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu. Pri nadzoru cestnega prometa so zato posebno pozornost namenili ugotavljanju kršitev povezanih s problematiko kolesarjev v cestnem prometu, tako kršitev voznikov motornih vozil, ki ogrožajo kolesarje, kot tudi kršitev kolesarjev.

Varnost kolesarjev je velikokrat ogrožena s strani njih samih





Sredi dopoldneva so mariborski policisti odkrili kar dva pijana kolesarja. (Foto: Thinkstock)

Policisti so ugotovili 332 kršitev cestno prometnih predpisov, in sicer 33 kršitev voznikov motornih vozil, ki so ogrožali kolesarje, in 299 kršitev kolesarjev. Zaradi teh kršitev so 301 kršitelju izrekli globo, 22 kršiteljev opozorili, zoper devet kršiteljev pa podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Med kršitvami kolesarjev so kar pri 19 kolesarjih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola (v 12 primerih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru

izdihanega zraka), dva kolesarja pa sta preizkus alkoholiziranosti odklonila.

25. maja, v času med 7. in 14. uro, so mariborski policisti izvedli poostren nadzor cestnega prometa nad kolesarji in vozniki motornih vozil, ki ogrožajo varnost kolesarjev. V poostrenem nadzoru so ugotovili 78 kršitev kolesarjev in sedem kršitev voznikov motornih vozil, ki so bile povezane z varnostjo kolesarjev. Prav tako so pri dveh kolesarjih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola (v obeh primerih

je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).