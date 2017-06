Policiste poklical, da je prijatelj padel po stopnicah, a so ti ugotovili, da ne gre za nesrečo

(Foto: POP TV)

Mariborski policisti so bili včeraj, malo po 17. uri obveščeni, da je na Ptuju po stopnicah padel 64-letni moški in umrl. Policisti, ki so prišli na kraj, so ugotovili, da temu ni tako.

Po opravljenem ogledu kraja kaznivega dejanja, ki ga je v navzočnosti dežurnega ptujskega okrožnega državnega tožilca vodila dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju, so policisti dvema osebama, zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja, odvzeli prostost in ju pridržali. Kot poroča Večer, naj bi bila pridržana 56- ter 41-letnik, ki naj bi s pokojnim ta dan popivala.

Ker kriminalistična preiskava še traja, zaenkrat ne moremo nuditi dodatnih informacij, so še sporočili s PU Maribor.